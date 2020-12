Der ARD-Sport-Samstag kurz vor Weihnachten

Quotennews

Wie auch das ZDF kann das Erste auf konstant gute Ergebnisse beim Wintersport zählen. Ab den Mittagsstunden konnte der Sender konstant über zwei Millionen Zuschauer an den Fernsehgeräten halten.

Ab bereits 09:45 Uhr und demaus Winterberg konnten sich Wintersport-Fans auf einen gemütlichen Samstag freuen. Den ersten Wettkampf des Tages verfolgten noch etwas müdeZuschauer im Gesamten. Auch in der jungen Zielgruppe waren wohl noch einige mit Schlafen beschäftigt, denn es schalteten lediglichZuschauerinnen und Zuschauer ein. Die Marktanteile von 10,2 und 6,2 Prozent können sich jedoch schon durchaus sehen lassen für die frühen Stunden des Tages.Richtig interessant wurde es für die ARD dann beimund der 12,5 km Verfolgung. Diesen Wettbewerb kann man im Nachhinein als Startschuss für einen quotenstarken Wintersport-Samstag sehen. MitZuschauern gesamt und immerhin leicht gesteigertenaus der Zielgruppe setzte das Erste eine erste Duftmarke. Der erreichte Marktanteil von 27,2 Prozent spricht für das starke Ergebnis, in der Zielgruppe bestätigt sich dieser Wert mit 15,7 Prozent. Direkt im Anschluss startete der Doppelsitzer der Rodler und verlor einiges an Zuschauern.Die gemessenen Zuschauerwerte sanken in der Folge bei allen Wettbewerben unter drei Millionen Zuschauer, wobei ein Marktanteil von mehr als 18 Prozent im Gesamten stets gehalten werden konnte. Erst am frühen Nachmittag gegen 15:00 Uhr startete die ARD erneut mit einemdurch. Dieses Mal zog die 10 km Verfolgung der Damen die Zahlen nach oben. Es schaltetenZuschauer ein und bescherten einen zwischenzeitlichen Marktanteil von 25,4 Prozent. Auch die Zielgruppe verbesserte sich wieder aufZuschauer und 15,4 Prozent Anteil. Bis zur Sportschau am Abend blieb dies jedoch ein Einzelwert und bis zum letzten Highlight des Sport-Samstags ruhten sich die Werte etwas aus.Ab 16 Uhr gingen mit demdie Werte dann aber konstant nach oben. Vonsteigerte man sich aufZuschauer, zwischendurch unterbrochen von der Tagesschau um 17 Uhr. Auch die junge Zielgruppe meldete sich mit zuerstund nach den NachrichtenZuschauern zurück. Schaut man auf die Marktanteile ergeben sich zu Beginn 17,4 und 8,4 Prozent, welche wie zu erwarten zum Ende hin auf 18,5 und 11,2 Prozent anstiegen. Zum Abschluss der Wintersporttages gab es dann noch den Zweierbob der Herren zu sehen. Ab 18 Uhr und spätestens nach einer halben Stunde, also zur Bundesliga-Sportschau schrammte das Erste mitZuschauern knapp an der 5 Millionen-Marke vorbei und die Zielgruppe scheiterte mitInteressierten knapp an der 1 Millionen-Marke.