«Die Rache der Eierköpfe»: Seth MacFarlane arbeitet am Reboot

Kino-News

Der Schöpfer von «Family Guy» möchte den Film aus den 1980er-Jahren neu auflegen. Die Lucas-Brothers sollen helfen.

Wie das Fachmagazin ‚Variety‘ exklusiv vermeldet, arbeitet Seth MacFarlane, der Schöpfer der Animations-Sitcomund von, an einem Reboot des einflussreichen Films, im Deutschen: «Die Rache der Eierköpfe». Als Autoren und Darsteller wurden die eineiigen Zwillinge Keith und Kenny Lucas engagiert. Die beiden spielten unter anderem inmit. Sie fungieren als Co-Autoren zusammen mit Alex Rubens.MacFarlane wird das Reboot selbst mit seiner Produktionsfirma Fuzzy Door produzieren. Alana Kleiman von Fuzzy Door wird ebenfalls als ausführende Produzentin tätig sein. Dazu gesellt sich noch Erica Huggins, die das Projekt den Lucas Brüdern vorstellte. Der neue Film wird aber alles andere als eine Neuauflage des Originals aus dem Jahre 1984 werden, denn der Film musste in den vergangenen Jahren viel Kritik einstecken, da Szenen von Vergewaltigungen dargestellt wurden.Stattdessen wird die aktuelle Neuinterpretation die heutige Nerd-Kultur und das, was im 21. Jahrhundert sogar einen Geek ausmacht, zum Ausdruck bringen. Die Lucas Brüder arbeiten derzeit an einer Komödie bei Universal mit Phil Lord und Christopher Miller. Sie haben auch den kommenden Filmmitgeschrieben und mitproduziert, ein Drama mit Daniel Kaluuya und Lakeith Stanfield über die Ermordung des Vorsitzenden der Black Panther Party, Fred Hampton.