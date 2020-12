«Lizzie McGuire»-Revival ist bei Disney+ vom Tisch

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen teilten mit, dass die Streamingplattform das Projekt nicht weiterführen wollen. Schuld ist ein Problem hinter den Kulissen.

Hilary Duff teilte am Mittwoch auf Instagram mit, dass sie sich geehrt fühlte, die Figur Lizzie in ihrem Leben gelebt zu haben. Die Verantwortlichen hinter der-Neuauflage teilten allerdings mit, dass das Projekt bei Disney+ nicht weiterentwickelt wird. „Ich weiß, dass es überall Bemühungen und Gespräche gab, um ein Reboot zum Funktionieren zu bringen, aber leider und trotz der besten Bemühungen aller, wird es nicht passieren", fuhr sie fort."Ich möchte, dass jeder Reboot von Lizzie ehrlich und authentisch ist, so wie Lizzie heute wäre. Das ist es, was die Figur verdient." Ein Disney-Sprecher sagte: "Die «Lizzie McGuire»-Fans haben hohe Erwartungen an jede neue Geschichte. Solange wir nicht sicher sind, dass wir diese Erwartungen erfüllen können, haben wir beschlossen, uns zurückzuhalten, und heute haben wir die Vertreter der Besetzung darüber informiert, dass wir mit der geplanten Serie nicht weitermachen werden."Die Produktion der Serie begann schon im November 2019, pausierte aber Anfang Januar, als Duff in ihre Flitterwochen nach Mosambik fuhr. Nach ihrer Rückkehr wurde klar, dass die Serienschöpferin und Showrunnerin Terri Minsky gefeuert wurde. Der Grund der Absetzung ist klar: Minsky und Duff wollten eine Erwachsenen-Version, während Disney eine Show für Kinder wollte.