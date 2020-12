TBS verlängert «Full Frontal»

US-Fernsehen

Die Show mit Samantha Bee geht in eine sechste Staffel.

Samantha Bee wird ein weiteres Jahr Zeit haben, sich in ihrer TBS-Showauszutoben. Der von WarnerMedia geführte Sender wird Bee Satire- und Talkshow für eine sechste Staffel verlängern. Die Premiere der neuen Runde startet am Mittwoch, den 13. Januar, um 22.30 Uhr. TBS hat auch seinen Vertrag mit Bees Firma Swimsuit Competition erneuert."Es ist eine große Ehre, diese verrückte, kluge und alberne Show für eine sechste Staffel fortzusetzen", sagte Bee in einem vorbereiteten Statement. "Ist es denn offiziell? Warten wir immer noch darauf, dass Pennsylvania die sechste Staffel bestätigt?" «Full Frontal» wird von Samantha Bee, Jason Jones, Tony Hernandez von Jax Media, Miles Kahn, Alison Camillo und Pat King produziert.Während Bees Show weiter geht, wird Conan O’Brien seinen Job an den Nagel hängen. Er wird eine wöchentliche Show für HBO Max produzieren und humorvolle Reiseberichte für TBS produzieren.