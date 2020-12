Blockbuster-Battle: Wie kommt «Hangover 2» gegen die Weihnachtsstimmung an?

Film-Check

Wie sollte es an Heiligabend anders sein, als dass überall Weihnachtsfilme aufgetischt werden? Den Spaß macht ProSieben aber nicht mit und setzt lieber auf Blockbuster-Comedy.

(Sat.1)Es ist der Klassiker unter den Weihnachtsklassikern und erzählt die Geschichte von Kevin McCallister, der bei all dem Weihnachtsstress von seiner Mutter zur Strafe auf den Dachboden verbannt wird. Dort schläft er ein und wird vergessen. Als er aufwacht, ist er alleine daheim, denn die Familie hat sich bereits auf den Weg in den Urlaub nach Paris gemacht. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv wittert eine günstige Gelegenheit.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 8(RTL)Dieser Film ist ebenfalls ein Weihnachtsklassiker und kam vier Jahre später als «Kevin allein zu Haus» in die Kinos. In der Hauptrolle Scott ist Tim Allen, der am Weihnachtsabend vom Gepolter auf dem Dach geweckt. Scott will nachsehen, was passiert ist und kommt Santa Clause höchstpersönlich auf die Schliche. Der wiederum fällt vom Dach und nun muss Scott die Sache mit dem Verteilen der Geschenke nun selbst in die Hand nehmen. Schnell stellt er fest, dass er sich auf einen wahrhaft zeitraubenden Job eingelassen hat, der schon bald zur Lebensaufgabe wird.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7(ProSieben)Die Sache mit dem Kater geht in die zweite Runde. Erneut finden sich Phil, Stu, Alan und Doug zusammen, um auf Stu anzustoßen. Diesmal nicht in Las Vegas, sondern in Bangkok, der Hauptstadt T-Hailands. Mit dabei ist auch Teddy, der Bruder der Braut. Und natürlich geht dieser aufgeräumte und nerdige Junge verloren. Die vier durchqueren einmal ganz Bangkok auf der Suche nach Teddy und ihren Erinnerungen, von denen nach der Partynacht kaum noch welche vorhanden sind.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDB User Rating: 7