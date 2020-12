Weihnachtsshow der Fantastischen Vier bei Magenta TV

Vermischtes

Vier Tage vor Weihnachten sorgen Michi Beck, Smudo, Thomas D und Andreas Rieke für einen „Lichtblick in schwierigen Zeiten“.

Am 20. Dezember präsentieren die Fantastischen Vier eine exklusive Weihnachtsshow und sorgen in der Adventszeit für ein außergewöhnliches Erlebnis. Die Telekom zeigtam Sonntag ab 19 Uhr im kostenlosen Stream auf MagentaMusik 360 und im Programm #DABEI von Magenta TV. Michi Beck erklärte in einer Mitteilung: „Dieses Jahr hat jedem Einzelnen sehr viel abverlangt. Deshalb wollen wir auf unserer Weihnachtsshow trotzdem mit den Fans gemeinsam feiern, die wir 2020 leider kein einziges Mal live gesehen haben.”Nach Highlights wie James Blunt, Mark Forster oder Wacken World Wide präsentiert die Telekom mit dieser Show ein weiteres Mal musikalische Unterhaltung. „Wir digitalisieren Live-Erlebnisse und bieten den Menschen in Deutschland erstklassiges und emotionales Entertainment. Auch in der Corona-Krise und den damit verbundenen Veranstaltungsverboten“, sagt Michael Schuld, TV-Chef der Telekom.Die jährliche Weihnachtsshow der Fanta4 erfreut sich großer Beliebtheit. Trotz des Lockdowns müssen die Fans der Gruppe auch in diesem Jahr nicht auf ihre Lieblinge verzichten. Neben Live-Musik bieten die Schwaben unterhaltsame Interviewpartner und Überraschungen. Magenta TV überträgt die Show am Sonntag ab 19 Uhr. Sie steht im Anschluss auf der MagentaMusik 360 Webseite und in der Megathek auf Abruf zur Verfügung.