Gary Davey verlässt Sky Studios

Köpfe

Der CEO der Sky Studios kündigt seinen Abschied für Mitte des kommenden Jahres an. Danach geht er wohl in Rente.

Erst im vergangenen Jahr gründete Gary Davey die Sky Studios und vereinte so die Inbetriebnahme und Produktion der Originale des Pay-TV-Senders unter einem Dach. Nun gab der Australier bekannt, dass er Mitte des kommenden Jahres zurücktreten werde. Seine Tätigkeit für Sky geht weit zurück. Davey war Geschäftsführer als das Unternehmen erstmals 1989 in Großbritannien eingeführt wurde. Im Laufe seiner Karriere war auch in Italien und Deutschland für Sky Deutschland tätig. 2015 kehrte er in die UK zurück. Im Juni 2019 wurde er dann zum CEO von Sky Studios ernannt.Wie das Magazin ‚Deadline‘ zitiert, schrieb Davey an seine Mitarbeiter eine Abschiedsmail: „Wie Sie sich vorstellen können, war dies keine leichte Entscheidung für mich, und ich würde nur zurücktreten, wenn ich der Meinung wäre, dass unser Geschäft eine solide Grundlage, eine starke und ehrgeizige Führung und eine Führungskraft hat glänzende und aufregende Zukunft davor. All dies ist wahr.“ Zudem sagte er, dass er sich dann zurückziehen wolle, um mehr Zeit auf seiner Farm in Sizilien zu verbringen. Um seine Nachfolge wolle er sich aber noch selbst kümmern.„Unter Garys Führung haben die Sky Studios einen rasanten Start hingelegt und mehr als die Ambitionen und Visionen erfüllt, die wir in den ersten 18 Monaten für das Unternehmen hatten. In diesem Jahr dominieren Sky Originals, die von Sky Studios produziert werden, weiterhin unsere Kunden im gesamten Konzern, von Petra bis Gangs of London, Das Boot bis I Hate Suzie. Im Jahr 2021 werden Sky Studios profitabel und im Jahr 2022 werden wir die Türen zu Sky Studios Elstree öffnen“, sagte Jeremy Darroch, CEO der Sky-Gruppe, zum Abschied von Davey.