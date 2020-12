Alicia Vikander stößt zu HBO-Serie «Irma Vep» hinzu

US-Fernsehen

Der Regisseur Olivier Assayas adaptiert seinen Spielfilm für den Pay-TV-Sender.

Alicia Vikander tut sich mit dem französischen Indie-Regisseur Olivier Assayas für eine HBO Serie zusammen. Der Pay-TV-Sender hatbestellt, eine Miniserie, die lose auf Assayas‘ gleichnamigen Film von 1996 basiert, mit Vikander in der Hauptrolle. Assayas schreibt das Buch und führt Regie bei dem Projekt, das sich um Mira dreht, einen amerikanischen Filmstar, der von seiner Karriere und einer kürzlichen Trennung desillusioniert ist.Sie wandert also nach Frankreich aus, um als „Irma Vep“ in einem Remake des französischen Stummfilmklassikers «Les Vampires» zu spielen. Vor dem Hintergrund eines reißerischen Krimis kämpft Mira damit, dass die Unterschiede zwischen ihr selbst und der Figur, die sie spielt, zu verschwimmen beginnen und miteinander verschmelzen. Der Originalfilm feierte damals seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes."Als sich die Gelegenheit ergab, mit Alicia und Olivier zusammenzuarbeiten, haben wir die Chance ergriffen", sagte Francesca Orsi, Executive Vice President von HBO Programming in einem Statement. "Olivier ist ein Meister im Weben einzigartiger Geschichten, durchdrungen von Leichtigkeit und Drama, und Alicia ist eine der vielseitigsten, gefeierten Schauspielerinnen unserer Zeit.