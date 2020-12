Barrierefreiheit bei der ARD: «Sechs auf einen Streich»

TV-News

Im Weihnachtsprogramm des Ersten und der Reihe «Sechs auf einen Streich» gibt es 2020 drei neue Märchenfilme. Im Zuge des neuen Angebots stellt die ARD einen besonderen Service zur Verfügung.

Die drei neuen Streifen werden am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, Premiere feiern können. Um 12:50 Uhr läuft erstmals, um 13:50 Uhr kommtund am 26. Dezember gibt es die Erstausstrahlung von, ebenfalls um 13:50 Uhr. Gerade «Das Märchen vom goldenen Taler» ist damit ein Meilenstein der ARD-Reihe, da es sich um dieeines Märchens der 2008 gestarteten Reihe handelt.Um dieses Jubiläum für die Rezipienten zu feiern und den Service zu erweitern bietet die ARD nun für schwerhörende und nicht-hörende Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer eine besondere Leistung. Damit auch jene Zielgruppe die traditionellen Erzählungen in einer zeitgemäßen filmischen Interpretation erleben können werden die Neuverfilmungen erstmals in einer Fassung mit Gebärdensprache (DGS) zur Verfügung stehen. Angeboten werden die Filme über HbbTV, per Livestream und zudem bereits sieben Tage vor Ausstrahlung im Ersten in der ARD Mediathek.Diesen Service dürfen Nutzer aber nicht nur bei den Neuverfilmungen erwarten. Bei insgesamt sieben Filmen der Reihe, welche während der Weihnachtszeit laufen, kann der neue Service abgerufen werden. Neben den bereits genannten Filmen sind das: «Nussknacker und Mausekönig» (20. Dezember, 7:30 Uhr), «Das Mädchen mit den Schwefelhölzern» (Heiligabend, 7:00 Uhr), «Schneeweißchen und Rosenrot» (Heiligabend 11:00 Uhr) und «Brüderchen und Schwesterchen» (26. Dezember, 12:50 Uhr). Auch neben dem Weihnachtsprogramm versieht das Erste ganze 19 weitere Märchenfilme mit dem neuen Angebot.