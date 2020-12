Deluxe Music erweitert Programm-Portfolio

TV-News

Nach einem nach eigenen Angaben sehr erfolgreichem Jahr 2020 erweitert Deluxe Music sein Programm um zwei neue Shows.

„Wir blicken bei DELUXE MUSIC auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. In der werberelevanten Zielgruppe 14-49 konnten wir die Sehbeteiligung um 12%, den Marktanteil um 16% und die Verweildauer um 12% steigern. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir gegen den Trend vor allem in der ganz jungen Zielgruppe 14-29 unseren Marktanteil um 35% im Vergleich zum Vorjahr verbessern konnten. Das ist eine wirklich sensationelle Entwicklung“, resümierte Stephan Schwarzer das zurückliegende Jahr. Er ist inhaltlich verantwortlich für Deluxe Music. Nun nimmt der Sender zwei neue Shows ins Programm.undstarten beide noch im Dezember. «Countdown Deluxe» wird von Anna Illenberger moderiert. Sie ist wie ihre Sendung neu beim Sender. Bei «Countdown Deluxe» bringt Illenberger künftig die Hits in die richtige Reihenfolge und präsentiert einen frischen und persönlichen Blick auf eine Reihe von Clip-Countdowns, von den meist geklickten Musikvideos über die größten One-Hit-Wonder bis zu einer überraschenden Liste der besten Lovesongs. Los geht es mit der Show am 23. Dezember um 21 Uhr.«Deluxe 2000» wird ebenfalls noch vor Weihnachten an den Start gehen und zwar am 18. Dezember. Dann werden immer freitags ab 20 Uhr die größten Hits der 2000er, vom deutschen Castingwunder bis zum internationalen Superstar, präsentiert. „Im Dezember bauen wir unser Programm weiter aus und bringen mit Anna Illenberger, neben Markus Kavka bei UPDATE DELUXE, eine weitere Moderatorin mit einer neuen Show auf den Sender. Für 2021 sind weitere moderierte Inhalte in Planung, die entsprechenden Castings dafür laufen bereits“, freut sich Schwarzer über den Show-Zuwachs