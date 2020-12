Neue Allzeit-Bestwerte für die jüngeren Zuschauer bei der «heute-show»

Quotennews

Nach einem starken Start mit «Die Chefin», überzeugte auch «SOKO Leipzig».



Wie gewohnt lieferteeinen gelungenen Auftakt für den ZDF-Fernsehabend. Mit 6,27 Millionen Zuschauern erzielte die Krimiserie ein weiteres Mal die beste Reichweite des Tages. Dennoch sinkt die Zuschauerzahl im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Insgesamt verbuchte der Sender eine starke Sehbeteiligung von 19,4 Prozent. Auch bei den Jüngeren verkleinerte sich das Publikum auf 0,68 Millionen Fernsehende, der Marktanteil hielt sich jedoch konstant bei hohen 8,3 Prozent.generierte mit 5,59 Millionen Zuschauern eine sehr gute Sehbeteiligung von 18,0 Prozent. Bei den 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährigen stand ein besonders gutes Ergebnis auf dem Papier. Mit ausgezeichneten 10,2 Prozent war die Quote hier so hoch wie seit Anfang 2017 nicht mehr. Auch diezeigte sich am gestrigen Abend von besonders starker Seite. Die Reichweite hob sich über die 5-Millionen-Marke auf 5,26 Millionen Menschen und der Sender verbuchte somit hohe 20,6 Prozent. Bei den Jüngeren sorgte die Ausgabe für neue Allzeit-Bestwerte. Mit 1,64 Millionen Fernsehenden waren es so viele Zuschauer wie nie zuvor. Auch die überragende Sehbeteiligung von 22,4 Prozent war die höchste, die je gemessen wurde. Somit sicherte sich die Show bei den jüngeren Zuschauern außerdem die beste Reichweite des Tages.Dasschloss sich mit 2,61 Millionen Fernsehzuschauern an, der Marktanteil sank hier auf solide 12,5 Prozent. Die 1,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen weiterhin bei einem herausragenden Ergebnis von 18,3 Prozent. Abwärts ging es erst mit, was noch 0,87 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm hielt. Dies bedeutete einen mickrigen Marktanteil von 5,8 Prozent. Die 0,35 Millionen jungen Fernsehenden kamen auf eine überdurchschnittliche Quote von 7,7 Prozent.