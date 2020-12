Themenwoche: Sat.1 will Waldrekord aufstellen

TV-News

Der Sender setzt sich im März für die Umwelt ein. Das Programm bekommt dementsprechende Shows und Dokumentationen.

Die Münchener Fernsehstation Sat.1 macht sich im März stark für eine bessere Umwelt, wie das Unternehmen schreibt. In der ersten „Sat.1 Waldrekord-Woche“ dreht sich im Fernsehen und auf den digitalen Kanälen des Senders vieles um die Mutter Natur. Die Verantwortlichen von Sat.1 wollen gemeinsam mit den Zuschauern ein Zeichen setzen und pflanzen für jeden gespendeten Euro einen Baum. Sat.1 arbeitet mit der Stiftung Plant-for-the-Planet zusammen.Steven Gätjen und Janine Steeger sind in der Themenwoche in der Reportagezu sehen und bringen den Menschen näher, was die Wälder zum Überleben brauchen. Im, am Vorabend und in derwerden Themen zu Bäumen aufgegriffen. Sat.1 veranstaltet zudem ein Experiment mit Prominenten. Abgerundet wird die Themenwoche mit der Show, die selbstverständlich von Luke Mockridge eröffnet wird.SAT.1-Senderchef Kaspar Pflüger: "Bäume sind das Beste, was wir der Erde und damit auch uns zurückgeben können, um den CO2-Wert zu senken und die Klimakrise einzudämmen. Mit unserer Waldrekord-Woche wollen wir gemeinsam mit unseren Zuschauern einen Teil dazu beitragen und eine große Baumpflanzaktion starten. Das Thema Umwelt rücken wir dafür eine Woche lang mal informativ, mal unterhaltsam in den Fokus unserer Programme - vom Vormittag bis in die Prime Time.""Die Zeit ist vorbei, in der nur Wissenschaftler etwas fürs Klima und unsere Welt tun können“, ist sich Luke Mockridge sicher. „Ich bin natürlich kein Biologe, aber ich hatte mal Bio in der Schule und daher weiß ich, dass Bäume CO2 filtern können. Je mehr Bäume es auf der Welt gibt, umso mehr Zeit haben wir, um unseren Problemen hier auf der Erde die Stirn zu bieten. Zusammen mit SAT.1 und den Zuschauern die Welt ein kleines bisschen besser machen? Was kann man dagegen haben?"