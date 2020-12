«Star Wars»-Spin-Off über Ahsoka Tano kommt

US-Fernsehen

Erst in der vergangenen Woche wurde der neue Charakter in «Mandalorian» eingeführt.

Disney kündigte «Star Wars»-Spin-Offs von Ahsoka Tano unter dem Titelundfür den Streamingdienst Disney+ an. Rosario Dawson wird die Hauptrolle in der neuen Serie spielen, ihre Figur tauchte erst vor wenigen Tagen in «The Mandalorian» das erste Mal auf.Ahsoka Tano war der Jedi-Padawan von Anakin Skywalker, wurde aber später zu einer Art Gegenspieler von ihm. Sie debütierte im Animationsfilm «Star Wars: The Clone Wars» und trat auch in der Serie «Star Wars Rebels» auf, gesprochen von Ashley Eckstein. Dawson war allerdings die erste Person, die die echte Tano spielte.Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy kündigte auch die neue Seriemit «Rogue One»-Star Diego Luna an. «The Bad Batch» wird eine neue Zeichentrickserie.wird eine Eventserie, die sich auf Lando Calrissian konzentriert.soll eine Reihe von animierten Kurzfilmen werden.