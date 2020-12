Silvester-Programm bei ProSieben: Drei Bully-Klassiker und ein maskierter Rückblick

TV-News

Im Nachmittagsprogramm der roten Sieben findet sich zudem ein «Galileo Big Pictures» aus der Dose.

ProSieben setzt am Silvesterabend voll auf das einstige Sendergesicht Michael „Bully“ Herbig. Der Münchner Sender präsentiert seinen Zuschauern am letzten Tag des Jahres ab 18:30 Uhr ein Triple des Komikers. Den Anfang macht der Animationsfilm. Zur Primetime gibt sich Bully dann selbst die Ehre und ist in seiner ikonischen Doppelrolle inpersönlich auf der Mattscheibe zu sehen. Um 22:15 Uhr wird der Bully-Abend und somit auch das ProSieben-Jahr dann mitbeschlossen.Der erste Film des neuen Jahres wird dannsein, gefolgt von dessen Fortsetzungab 1:50 Uhr. Am Mittag setzt die rote Sieben noch auf Eigenproduziertes. Um 12:15 Uhr kommt eine fast dreistündige Highlight-Ausgabe von. Sie trägt den Titel «Wie alles begann» und blickt – wie der Name vermuten lässt – auf die Anfänge und Highlights der äußerst erfolgreichen ersten Staffel. Zur Erinnerung: Das Finale, in dem Max Mutzke als Sieger enthüllt wurde, verfolgten am 1. August 2019 4,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Darunter waren sagenhaft 2,67 Millionen Umworbenen, was zu astronomischen 38,5 Prozent Marktanteil führte.Im Anschluss daran gibt es zwischen 15 und 18:20 Uhr eine Wiederholung von. Die Sendung zeigt unter dem Titel «Hashtag!» 50 außergewöhnliche Bilder und ihre Geschichten. Aiman Abdallah führt wie gewohnt durch die Sendung.