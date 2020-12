Zattoo-Nutzung: Mehr Informationssendungen als zu Beginn der Corona-Krise

Vermischtes

Die Fernsehnutzung auf der TV-Streamingplattform Zattoo bleibt auf konstant hohem Niveau. Im November waren vor allem Sendungen zur US-Wahl sehr gefragt.

Im Zuge der US-Wahl stieg die Nutzung der Informationssendungen im November so stark an, dass diese zum meistgeschauten Genre der TV-Streamingplattform Zattoo in Deutschland wurde. Dies zeigt eine Analyse für März und November dieses Jahres. Die Anzahl der über Zattoo gestreamten Stunden bleibt in diesen Monaten auf konstant hohem Niveau. Im Durschnitt schaute ein Nutzer eine Stunde länger Fernsehen als noch im März. Vor allem die Nutzung auf großen Bildschirmen statt am kleinen Laptop oder Tablett hat deutlich zugenommen. Schon während des ersten Lockdowns im März wurden 17 Prozent mehr Stunden auf Connected-TVs gestreamt als noch im Januar. Im November nahm dieser Wert sogar noch um drei Prozent gegenüber dem März zu. Bei der kostenlosen durch Werbung finanzierten Version ist die Entwicklung mit einem Zuwachs von 19 Prozent sogar noch deutlicher.Auch qualitativ hat sich die Nutzung verändert. Bereits im März war ein deutlicher Anstieg der Verwertung von Informationssendungen zu erkennen. Im März stieg das Interesse daran um 23 Prozent. Im November lag dieser Wert nun bei 30 Prozent und damit sieben Prozentpunkte höher als im März. Unterhaltungsformate verlieren dagegen an Relevanz. Hier sank die Nutzung im Vergleich zum März um neun Prozent.Ein Grund des gesteigerten Nachrichteninteresses ist neben den Corona-Updates auch die US-Wahl Anfang des Monats. Vor allem der amerikanische Nachrichtensender CNN wurde wesentlich mehr gestreamt als im Vergleichsmonat März. So stieg die Anzahl der geschauten Stunden von CNN bei den Zattoo Abonnenten und Nutzern des Zattoo Free Services um fast 400 Prozent. Auch der etwas undurchsichtige Ablauf der Wahl hatte Einfluss auf die Nutzung des Senders. 2016, als zuletzt in den USA gewählt wurde, streamten CNN-Zuschauer bei Zattoo das Programm drei Stunden im Monat. In diesem Jahr waren es acht, da auch Tage nach der Wahl das Ergebnis nicht endgültig feststand.„Die Nutzungsdauer bei Zattoo liegt das ganze Jahr über auf konstant hohem Niveau. Besonders die Anzahl der gestreamten Stunden auf Connected-TVs hat deutlich zugenommen. Der Kauf neuer Geräte während der letzten Monate, insbesondere von Smart-TVs, wird diese Entwicklung begünstigt haben”, zeigte sich Jörg Meyer, Chief Officer Content und Consumer bei Zattoo, erfreut über die Entwicklung.