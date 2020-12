Vollprogramm-Start bei Schlager Deluxe

TV-News

Seit Juli 2020 sendet Schlager Deluxe eine fünfstündige Schleife mit Musikclips. Nun startet der Sender sein Vollprogramm.

Seit Juli dieses Jahres ist Schlager Deluxe via Satellit frei empfangbar. Seitdem lief dort aber lediglich eine fünfstündige Schleife aktueller Musikclips. Nun gab der Sender bekannt, dass ein Vollprogramm startet mit insgesamt zwölf Shows. Im Zuge der Programmerweiterung wird das Design ebenfalls verändert bunter sein. Das Design sowie die musikalische Ausrichtung soll die Positionierung von Schlager Deluxe als hochwertige Marke für den modernen Schlager sein, so eine Mitteilung des Senders.„Unser aktuelles Kerngeschäft ist es, dem Fernsehzuschauer zielgruppengerecht und zeitgemäß Musikclips zu präsentieren. Mit Deluxe Music haben wir es geschafft, einen Musiksender sowohl bei den Zuschauern als auch im Werbemarkt in Deutschland erfolgreich zu etablieren. Für uns als deutschen Anbieter liegt es auf der Hand, für die große Fangemeinde des Schlagers auch im Free-TV ein Angebot zu schaffen und Künstler*innen ein absolut hochwertiges Umfeld zu bieten. Wir werden auch Schlager Deluxe als Sender und Marke schrittweise aufbauen. Unser langfristiges Ziel ist es, die neue Marke als Teil eines 360° Premium Unterhaltungsangebotes für modernen Schlager im deutschsprachigen Markt zu etablieren. Als bewährter und sehr geschätzter Partner wird uns Sky Media bei der TV-Vermarktung unterstützen“, so Ulrike Unseld, die das Musikportfolio bei High View verantwortet.Die Vermarktung übernimmt SKY MEDIA für den TV-Bereich und HiMedia für die digitalen Werbeflächen. Schlager Deluxe wird ab Januar in den Planungs- und Analyse-Tools der AGF ausgewiesen. Das On Air-Design wurde von der Münchner Firebeast Agency entwickelt, einige Grundelemente basieren auf dem Channel-Design von Deluxe Music. Schlager Deluxe ist im Free-TV aktuell über Astra 19.2 Grad zu empfangen. Noch im Dezember wird er darüber hinaus über waipu.tv zu empfangen sein.