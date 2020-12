«Euphoria»: Sky zeigt erste Spezialausgabe

TV-News

Die HBO-Serie mit Zendaya liefert nach der ersten Staffel eine zweiteilige Sonderausgabe. Der erste Teil wird noch in dieser Woche in Deutschland zu sehen sein.

Beim US-Bezahlsender HBO lief der erste Teil der Spezial-Ausgabe von «Euphoria» ► bereits am 6. Dezember. Nun kündigte Sky an, dass die Sonderausgabe auch in Deutschland zu sehen sein wird. Und das bereits ab Freitag, 11. Dezember. In den USA lief die erste Staffel nahezu konstant vor über einer halben Million Zuschauer zwischen Juni und August 2019. Die erste Sonderausgabe kam dagegen nur auf 0,24 Millionen Interessierte. In Deutschland wird die Show auf Sky Ticket und über SkyQ auf Abruf verfügbar sein.Die zweite Folge soll in den USA am 24. Januar zu sehen sein. In Deutschland wird sie dann bereits einen Tag später erneut bei Sky Ticket und SkyQ verfügbar sein. Für die Folge mit dem Titel «Trouble Don’t Last Always» schrieb Sam Levinson das Drehbuch. Er fungierte zudem als Showrunner, Regisseur und ausführender Produzent. Die weiteren ausführenden Produzenten waren Drake, Future the Prince, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lichtenstein, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokadi, Gary Lennon.Wovon handelt die Sonderausgabe? Nachdem Jules (Hunter Schafer) die Stadt verlassen hat und Rue (Zendaya ) zurückgeblieben ist, erleidet sie einen Rückfall und nimmt wieder Drogen. Man sieht Rue, wie sie Weihnachten feiert und sich in einem Diner mit ihrem Anti-Drogen-Berater Ali (Colman Domingo) trifft, der sehr schnell erkennt, dass Rue high ist und sie in ein tiefgründiges Gespräch verwickelt.