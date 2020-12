Mutterschutz beendet: Lena Gercke zurück bei «The Voice of Germany»

TV-News

Anfang Juli brachte Lena Gercke ihr erstes Kind zur Welt, weshalb sie bei den Castingsshow in Mutterschutz war. Nun kehrt das Model als Moderatorin zurück zu «The Voice of Germany».

Ein Wiedersehen: Willkommen zurück zum #TVOG-Halbfinale, liebe Lena Gercke. Und Danke, liebe Annemarie Carpendale, dass du Lena in ihrer Babypause so wunderbar vertreten hast. #TheVoice, am Sonntag live in @sat1 — SAT.1 (@sat1) December 8, 2020

Via Twitter bestätigte Sat.1 die Rückkehr von Lena Gercke zur laufenden-Reihe. Da sich das Model und Moderatorin während der Dreharbeiten für die Casting-Shows in Mutterschutz befand, wurde sie von Annemarie Carpendale ersetzt. Sie übernahm mit Thore Schölermann die Moderation der Musik-Show.Am kommenden Sonntag steht dann schon das Halbfinale auf dem Plan und Lena Gercke wird versuchen müssen, den etwas abflachenden Quoten zu entgegnen. Vergangenen Sonntag schauten lediglich 1,93 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, so wenige wie noch nie. Die Einschaltquote in der Zielgruppe war mit 10,8 Prozent zwar weiterhin stark für Sat.1, doch ist auch hier ein klarer Abwärtstrend erkennbar. Vor zwei Wochen lag der Wert noch bei 11,9 Prozent.Da überrascht es wenig, dass sich Sat.1 sehr über das Comeback der frischgebackenen Mutter und Sympathieträgers freut.