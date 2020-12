Isabelle kehrt zu «Alles was zählt» zurück

Soap-Check

Unsere Soap-Vorschau: Isabelle wird mit alten Problemen konfrontiert. Bei «Unter Uns» will Vivien ihren Vergewaltiger nicht unerkannt davonkommen lassen.

Ellen soll für Carla Probekochen, um das Koch-Event zu leiten. Amelie will das spontan verhindern – also nutzt sie eine Gelegenheit und sperrt Ellen in die Kühlkammer ein. Aber auch ohne Vorkochen übergibt Carla Ellen das Event und die Gäste sind begeistert. Davids Dankbarkeit befeuert einmal mehr Ellens Hoffnungen auf ihn. Bis sie mitbekommt, dass David eine Affäre mit Amelie hat. Weder Mona noch Sara sind bereit, versöhnlich auf Gerhard zuzugehen. Ihn trifft das hart, doch er weiß, dass Sara sich für ihre verstorbene Mutter interessiert und überlässt ihr ein Foto mit dem erneuten Angebot zum Gespräch. Gleichzeitig haben Sara wie Mona, aber auch Tatjana und Sascha, mit Andreas‘ Abschied zu kämpfen. Andreas würde sich aber am liebsten wortlos aus dem Staub machen. Johanna und Walter führen ihren Stellvertreterkrieg weiter und jetzt gerät Betty zwischen die Fronten. Als sie Johanna ausbüxt, taucht die Hündin bei Walter auf und dem gefällt ihre Gesellschaft. Aber Betty gehört ins Rosenhaus, da lässt Johanna nicht mit sich reden.Cornelia passiert ein folgenschweres Unglück. Tim ist bereit, den Bräuchen in Franzis Familie zu folgen. Maja versucht, Florian nicht an sich heranzulassen. Vanessa lehnt Alfons' Angebot spontan ab. Da Robert Hildegard in der Küche vertreten muss, springt Selina ein und hilft Cornelia beim Basteln der Herz-Drachen für die Hochzeit. Als sie damit fertig sind, lassen Cornelia und Robert sie probeweise steigen. Dabei ist Cornelia so von Robert hingerissen, dass sie die Kontrolle über ihren Drachen verliert. Tante Margit erzählt Tim von einem alten Familienritual, bei dem der Bräutigam ein Spitzentaschentuch in das Wasser einer bestimmten Quelle tauchen muss. Tim hält zwar nicht viel davon, merkt aber, dass es Franzi wichtig zu sein scheint und macht sich deshalb auf die Suche nach der Quelle. Maja ist mit ihren Gefühlen für Florian überfordert und beginnt sich vor ihm zu verschließen – auch wenn ihr das alles andere als leicht fällt. Florian bemerkt das und wundert sich über ihr Verhalten.Vivien will verhindern, dass ihr Vergewaltiger unerkannt davonkommen könnte. Aus diesem Grund nimmt sie einen gewagten Schritt auf sich, um sich an die Tat zu erinnern. Robert hat die Befürchtung, nicht mit Monika mithalten zu können. Sein Vorhaben, sich körperlich zu verändern, artet jedoch in ein komplettes Umstyling aus.Isabelle kehrt zurück. Während sie mit ihren alten Problemen konfrontiert wird, ahnt sie nicht, dass sie in München großen Eindruck gemacht hat. Malu ist nicht bereit, ihre Idee, auf Paarlauf zu setzen, aufzugeben. Ein Anruf bei Simone verschafft ihr den nötigen Rückhalt. Kim glaubt, durch ein Missgeschick an Nils Geburtstag auf einen Kuchen verzichten zu müssen, doch ausgerechnet Daniela kann die Situation retten.Gerner und Katrin sehen zufrieden mit an, wie Felix unter Druck den Vertrag unterschreibt. Während Katrin ihren Triumph genießt, setzt es Gerner jedoch zu, dass er zwar gewonnen hat, dafür Yvonne aber alles verloren hat. Laura kann nicht fassen, dass Felix vor Gerner und Katrin eingeknickt ist, und versucht verzweifelt, sich Yvonne zu erklären. Doch Gerner ist ihr zuvorgekommen, und so weiß sie, dass sie verloren hat.Rosas Mutter ist entsetzt über den Dreck in der Schule und die Manieren der Teenager. Das muss sich ändern! In Klaus Färber findet sie einen Verbündeten, der sie nicht nur mit seinen fachlichen Kompetenzen beeindruckt. Rosa allerdings ist der Flirt ihrer Mutter mit dem Lehrer mehr als peinlich. Lili wiederum droht wegen eines Diebstahls der Schulverweis. Doch sie drückt bei Max so sehr auf die Tränendrüse, dass er die Direktorin schließlich von einer letzten Chance für seine Schwester überzeugt. Lilli nutzt diese Chance – und bootet dabei ihre Feindin Anna aus. Moritz, der gerade zu Besuch aus London da ist, merkt derweil, dass er Shayenne immer noch liebt. Dass sie inzwischen mit Tarek zusammen ist, stört ihn dabei kein bisschen. Denn Moritz ist absolut sicher, dass Shayenne zu ihm zurückkehren wird. Wenn er sich da mal nicht irrt. Felix will unterdessen nur noch mit seinem neuen Namen „Mister Cool F.B.“ angeredet werden. Sein Plan: Ab heute beginnt seine Karriere als Rapper. Felix‘ wichtigstes Accessoire ist ein goldenes Protz-Gebiss. Allerdings sehen die glänzenden Beißerchen zwar schick aus, bereiten aber nur Probleme...Oskar ist durch unglückliche Umstände am Morgen in der Schule dazu gezwungen, Space-Kekse zu essen. Die berauschende Wirkung lässt nicht lange auf sich warten – und bald schlittert Oskar zwischen Weihnachtsbazar und Strafarbeiten von einem Trip in den nächsten. Cleo, die die ganze Zeit mit ihm unterwegs ist, hat keinen blassen Schimmer, warum sich Oskar so merkwürdig verhält. Bald glaubt sie, dass er sich einen üblen Infekt zugezogen hat.Olivia ist niedergeschlagen, weil Dean sich einfach nicht bei ihr meldet. Ihren ganzen angestauten Frust lässt sie an Amelie aus. Doch dann wird sie von Milla dazu ermutigt, nicht weiter vor ihren Gefühlen wegzurennen und Dean eine Liebesnachricht zu senden, um ihm zu zeigen, wie viel er ihr bedeutet. Nach dem Abschicken der Message wartet Olivia nervös auf eine Antwort von Dean, während Amelie sich von Lynn den Floh ins Ohr setzen lassen hat, dass sie durch Olivias Beziehungsprobleme selbst bald mehr Chancen bei Dean hat. Tapfer versucht sich Olivia davon abzulenken, dass Dean sich zunächst nicht meldet. Was sie nicht weiß: Amelie nutzt die Situation indessen schamlos aus, um Olivia vor Dean schlecht dastehen zu lassen. Daraufhin meldet sich Dean tatsächlich bei ihr, allerdings auf die fiese Art und Weise. Olivia ist zutiefst getroffen und weiß nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Kurzerhand ertränkt sie ihre Verzweiflung in Alkohol und Flirts – und begeht dabei fast einen folgenschweren Fehler…