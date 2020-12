Skydance TV entwickelt P. Djéli Clark-Serie

US-Fernsehen

In der Hauptrolle soll «Old Guard»-Star KiKi Layne spielen.

Die Produktionsfirma Skydance Television hat die Rechte an P. Djéli Clark fantastischer Geschichte „Ring Shout“ erworben und plant diese als Fernsehserie zu adaptieren. Der Roman kam in diesem Jahr auf den Markt und ist noch nicht in deutscher Sprache erhältlich. KiKi Layne soll die Hauptdarstellerin des Projekts werden, Kasi Lemmons wurde als Autor, Regisseur und Showrunner verpflichtet.Sowohl Lemmons als auch Layne werden zusammen mit Clark, Marc Evans, Matt Jackson und David Ellison, Dana Goldberg und Bill Bost von Skydance Television die Produktion leiten. Das Buch wurde ursprünglich im Oktober bei Tor Books veröffentlicht.„Ring Shout“ erzählt die Geschichte eines Monsters, das in den 1920ern im Süden der Vereinigten Staaten aufgetaucht ist. Dieses Böse hat sich in den Körper von hasserfüllten Menschen niedergelassen – nämlich dem Ku-Klux-Klan.