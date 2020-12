Kein Rettungsversuch für «One Day at a Time»

US-Fernsehen

Nach vier Staffeln ist die Sitcom endgültig Geschichte.

Nachdem die Serievor zwei Jahren bereits zum zweiten Mal abgesetzt wurde, haben sich die Serienschöpfer Gloria Calderon Kellett und Mike Royce entschieden, dass die Serie nicht wiederbelebt wird. Der Serienproduzent Sony Pictures Television plante zunächst die Serie an andere Unternehmen zu verkaufen. Allerdings gab es keine bereitwilligen Bieter."Es ist offiziell vorbei. Es wird keine neuen «One Day at a Time»-Episoden geben. Aber es wird immer 46 Episoden geben, die wir FÜR IMMER machten", schrieb Calderon Kellett in einer Erklärung. "Vielen Dank an diese wunderbare Besetzung. Unserem engagierten Team. Und an Sie, unsere treuen Fans. Wir haben es geliebt, dies für Sie zu machen. Danke fürs Zuschauen."Die Absetzung von Pop war keine große Überraschung, da ViacomCBS beschloss, die kleineren Sender des Unternehmens nur noch mit Inhalten von Schwesterfirmen zu bestücken. "Ich wünschte, ich könnte etwas anderes sagen, aber leider ist die Zeit von «ODAAT» zu Ende", schrieb Royce.