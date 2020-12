«Inspector Barnaby»: Neue Folgen in Deutschlandpremiere

TV-News

Bereits seit Februar warten Fans von Inspector Barnaby auf Nachschub. Dieses Verlangen wird wohl 2021 gestillt werden. Wenn auch knapp bemessen.

Dashat für den 17. Januar 2021 Serien-Nachschub fürangekündigt. Immerhin sollen drei neue Folgen in deutscher Erstausstrahlung erfolgen. Der Sendeplatz bleibt für den Ermittler John Barnaby, gespielt von, ein altbewährter. Jeweils sonntags ab 22:15 Uhr gibt es die neuen Folgen der Serie zu sehen. Sowohl in der linearen Ausstrahlung als auch in derwird es die deutsche Synchronisation, sowie auch die englischsprachige Originalfassung zur Auswahl geben.Die drei neuen Episoden stammen aus der 21. Staffel des britischen Krimi-Highlights. In der Auftaktfolge „Immer diese teuflischen Details“ findet sich die Lokaljournalistin Rosa Corrigan tot in ihrem Haus wieder. Einbruchspuren sind nur stümperhaft vorgetäuscht, was einen tieferen Hintergrund der Tat vermuten lässt. Zwar war Corrigan an keiner allzu brisanten Story dran, jedoch könnte sie im Zuge ihrer Recherchen über Einzelhandels-Magnat Andrew Wilder (Nigel Havers) auf ein gut gehütetes Familien-Geheimnis gestoßen sein. War das der Grund für ihren Tod?In Großbritannien kann „Midsomer Murders“, so der Originaltitel, sich größter Beliebtheit erfreuen und erreicht immer noch durchschnittlich sechs Millionen Zuschauer. Auch für eine 22. Staffel gibt es vom Sender ITV bereits eine Bestellung.