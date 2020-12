«Game of Thrones»-Autor geht zu eOne

Köpfe

Bryan Cogman wurde sich mit dem jungen Filmstudio einig.

Der Drehbuchautor und Produzent vonund, Bryan Cogman, hat einen mehrjährigen Vertrag mit Entertainment One abgeschlossen, der nach seinem früheren Amazon-Vertrag folgt. Die Vereinbarung sieht vor, dass er für eOne Drehbücher für Fernseh- und New Media-Projekte entwickeln wird.Als erstes steht eine zeitgenössische Serie auf dem Programm, die auf Akira Kurosawas „Yojimbo“ basiert und von Mark Gordon im Rahmen von dessen Vertrag mit eOne produziert wird. Cogman ist derzeit beratender Produzent der Fernsehserie «The Lord of the Rings».„Ich freue mich und fühle mich geehrt, eOne mein neues Zuhause nennen zu dürfen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Michael und seinem großartigen Team“, sagte Cogman. „Die globale Reichweite von eOne und seine dynamische, umfangreiche Bibliothek an geistigem Eigentum machen es zu einem wirklich aufregenden Ort, um Geschichten zu erzählen. Und die Gelegenheit, mit Mark 'Yojimbo' neu zu erfinden, ist nicht weniger als ein wahrgewordener Traum“.