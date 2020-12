Für Sport-Inhalte: Joyn launcht eigenen Bereich

Vermischtes

Neben Live-TV, Serien und Filme gibt es bei der Streaming-Plattform nun auch einen eigenen Bereich für Live-Sport-Inhalte.

Die Streaming-Plattform Joyn hat eine neue Navigation gestartet, bei der die Nutzer nun noch leichter Live-Sport Inhalte sowie Sport-Highlights auf Abruf finden können. Unter dem Menüpunkt Sport entdecken Nutzer alle Sport-Inhalte der Joyn Content-Partner sowie der Live-TV-Channels vereint. Dieser Bereich bündelt sowohl die sportlichen Live-Events als auch die entsprechenden On-Demand-Inhalte von ProSiebenSat.1 und Discovery. Die bekannten Marken ran und Eurosport , damit auch die Inhalte des Eurosport Players, finden somitein eigenes Zuhause auf Joyn.Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen von Partnern wie ARD, ZDF Sky Sport News , Sport 1 und Red Bull TV in dem Bereich integriert. Red Bull TV liefert zudem weitere On-Demand-Highlights. In den kommenden Wochen gibt es unter anderem die Ski-Flug WM in Planica (Eurosport), die NFL bei ran und die Darts Weltmeisterschaft bei Sport1 im Programm. Außerdem wird die Vierschanzentournee und das Final Four der Handball Champions League (beides Eurosport) zu sehen sein.„Mit unserem neuen Sport-Bereich bieten wir Sportfans ihre ganz eigene Welt auf unserer Plattform. Wir aggregieren eine Vielzahl von Entertainment- und Sport-Inhalten, umso wichtiger ist ein entsprechendes Kuratieren. Durch das Bündeln des Contents in übersichtliche Rubriken und Content-Kategorien sowie eine Übersicht aller aktueller Events, die gerade live übertragen werden, finden die User schneller, was sie suchen und was ihnen gefällt“, sagte Tassilo Raesig, COO und Geschäftsführer Joyn