Gelungener Jahresrückblick im RTL, Sat.1-Shows bauen deutlich ab

Quotennews

Ein Großteil der Fernsehenden warf am gestrigen Abend gemeinsam mit Günter Jauch einen Blick auf 2020. Deutlich weniger Zuschauer generierten «The Voice of Germany» und «Das große Backen».



Bei RTL moderierte Günter Jauch am Sonntagabend die Show. Mit Gästen wie Jens Spahn, Markus Söder, Hansi Flick, Helen Fischer und vielen mehr ließ er das Jahre Revue passieren, das maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägt worden war. Insgesamt kam hier mit 3,30 Millionen Zuschauern ein starkes Ergebnis von 12,2 Prozent Marktanteil zustande. Auch die 1,14 Millionen Umworbene sorgten für eine überdurchschnittliche Sehbeteiligung von 14,1 Prozent.Die letzten Sing-Offs standen beiin Sat.1 auf dem Programm. Zuletzt hatte die Show ein wenig an Quoten einbüßen müssen. 2,27 Millionen Zuschauer hielten sich bei guten 7,5 Prozent Marktanteil. Aus der Zielgruppe hatten 1,08 Millionen Menschen die Gesangsshow verfolgt und eine starke Quote von 11,9 Prozent eingefahren. Doch mit der gestrigen Folge war dieser Abwärtstrend nicht gestoppt. Stattdessen folgte mit 1,93 Millionen Fernsehenden und 6,4 Prozent der neue Negativrekord der Staffel. Auch bei den Jüngeren verlor man an Reichweite und es schalteten mit 0,98 Millionen Menschen erstmals in der Staffel unter eine Million Zuschauer ein. Das Resultat waren noch gute 10,8 Prozent.Auch, das bislang auf der Erfolgsspur war, merkte am gestrigen Vorabend einen deutlichen Einbruch der Quoten. Die Zuschauerzahl sank von 2,32 auf 1,91 Millionen Menschen. Somit blieben noch gute 7,2 Prozent übrig. Die Sehbeteiligung von 10,7 Prozent bei den 0,79 Millionen Werberelevanten lag mehr als zweieinhalb Prozentpunkte unter dem Wert der vorherigen Woche.