«Your Honor» mit Bryan Cranston landet bei Sky

Bereits im Januar wird die Serie sowohl in deutscher Sprache als auch im Originalton zu sehen sein.

Sky präsentiert ab 18. Januar die Miniseriemit «Breaking Bad»-Darsteller Bryan Cranston, der nicht nur Hauptrolle spielt, sondern die Serie auch produzierte. Die zehnteilige Miniserie ist immer montags ab 20:15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die Serie, die in den USA bei Showtime zu sehen ist, ist eine Produktion der CBS-Studios in Zusammenarbeit mit King Size Productions.In der zehnteiligen Thrillerserie spielt Cranston den angesehenen Richter Michael Desiato aus New Orleans, dessen Teenager-Sohn Adam (Hunter Doohan) in einen Unfall verwickelt wurde und Fahrerflucht beging. Dieser Vorfall zwingt Desiato zu einem Spiel mit hohem Einsatz, Lügen, Betrug und unmöglichen Entscheidungen. SAG-Award-Preisträger Michael Stuhlbarg („Call Me By Your Name”) spielt Jimmy Baxter, das gefürchtete Oberhaupt einer kriminellen Familie. Die Emmy- und Golden Globe nominierte Hope Davis ist als seine scheinbarnoch gefährlichere Ehefrau Gina zu sehen. In weiteren Roolen spielen Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr., und Sofia Black-D’Elia. Maura Tierney hat einen Gast-Auftritt als Fiona McKee, eine furchtlose Staatsanwältin, die in Desiatos Gericht einen brisanten Fall betreut. Amy Landecker, Emmy-Preisträgerin Margo Martindale, Lorraine Toussaint, Chet Hanks, Lamar Johnson, Blair Underwood und Lilli Kay sind weitere Gaststars.Peter Moffat fungiert als Showrunner, ausführender Produzent und Autor zahlreicher Episoden. Robert and Michelle King und Liz Glotzer wirken ebenfalls als ausführende Produzenten. Regisseur Edward Berger produzierte und inszenierte die ersten drei Episoden von