Beziehung vs. Freundschaft: «#CoupleChallenge»

TV-News

Welche Verbindung ist stärker? Beziehung oder Freundschaft? Diese harte Frage soll im neuen TVNOW Original «#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt» geklärt werden.

Ab dem 8. Dezember werden sich bei dem Streaminganbieter vier Paare und drei Freunde-Teams miteinander um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro streiten. Damit das Preisgeld in der neuen Showgewonnen werden kann müssen sich die Teilnehmer den härtesten Herausforderungen ihres Lebens stellen. Am Ende soll so ermittelt werden, welche Verbindung standhält und welche zerbricht.Schon bereits vor der ersten Challenge in der ersten Folge haben die Kandidaten mit den ersten Hürden zu kämpfen. Das Camp befindet sich an einem verlassenen See mit Glamping-Zelten für die neuen Bewohner inklusive. Sind die Anlagen aber erstmal erreicht treffen die Paare aufeinander und nicht jeder lernt sich dabei zum ersten Mal kennen.Die erwartbaren Dramen werden sich in Folge eins abspielen. Siria und David meistern den Einzug ins Camp via Fahrrad. Christina und Aleks genießen vorerst den Blick vom Berggipfel aus, das Camp ist da schon im Tal zu sehen. Als jedoch klar wird, dass sie den Berg hinabsteigen müssen fließen die ersten Tränen. Harmonischer geht es da bei Daniele und Laura zu. Bei einem Waldspaziergang muss erst einmal die Liebe bestärkt werden, indem sie ihre Anfangsbuchstaben in Stein meißeln.Martin und Dominic ziehen auf einem Esel in das Camp ein, haben jedoch eher Augen für Aleks. Erste Schwärmereien bringen wohl erste Konflikte unter den neuen Bewohnern mit sich. Schnell ist dann auch geklärt wer das größte „Fake-Paar“ in der Runde ist und die erste Challenge lässt auf sich warten. Mit dem Namen „Sprung über die Klippe“ erwartet alle Paare wohl eine schwindelerregende erste Aufgabe.Auf TVNOW wird es insgesamt zehn Folgen der neuen Original Serie geben, ausgestrahlt wird immer dienstags. Die erste Folge findet auch den Weg ins Free-TV und wird bei RTL am 12.12 um 01:50 Uhr ausgestrahlt.