«James Bond» beschert VOX zumindest auf dem Gesamtmarkt ein gutes Ergebnis

Kabel Eins überzeugte mit den Filmen «Die Goonies» und «Indiana Jones und der Tempel des Todes» auch in der Zielgruppe.



Die neue Serie «Lucie. Läuft doch!» sollte den Mittwochabend bei VOX aus einem Quotentief retten. Stattdessen entpuppte sich die Ausstrahlung als Flop, worunter die Quoten nur noch mehr litten. Nach lediglich zwei Wochen traf der Sender somit die Entscheidung, die Ausstrahlung frühzeitig abzubrechen und das Programm zu ändern. In dieser Woche erhielt somit der ActionthrillerEinzug in das Programm.Auf dem Gesamtmarkt kam der Film recht gut an und lockte 1,41 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. Dies glich einem guten Marktanteil von 4,9 Prozent. Der Erfolg in der Zielgruppe hielt sich hingegen in Grenzen. 0,44 Millionen Umworbene verbuchten hier akzeptable 5,3 Prozent. Ab 23.00 Uhr lief die Krimiserievor einem Publikum von 0,49 Millionen Fernsehenden. Die Sehbeteiligung sank hier auf maue 3,3 Prozent. Auch bei den Jüngeren war ein deutlicher Rückgang zu erkennen. 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten nur für mickrige 4,0 Prozent Marktanteil.Kabel Eins zeigte den Kinderabenteuerfilmund erreichte hiermit 0,92 Millionen Fernsehende. Somit lag die Quote bei einem passablen Wert von 3,1 Prozent. Bei den 0,51 Millionen Werberelevanten hatte das Programm mehr Erfolg und brachte einen guten Marktanteil von 5,9 Prozent zustande.schloss sich ab 22.30 Uhr an und hielt noch 0,44 Millionen Zuschauer und 0,19 Millionen Jüngere auf dem Sender. Hier wurden gute Marktanteile von 3,4 sowie 5,5 Prozent ermittelt.