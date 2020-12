Sport1 und German Football League gehen weiter gemeinsamen Weg

Vermischtes

In einer Pressemitteilung wurde bekannt, dass Sender Sport1 bis zu 15 GFL-Spiele live im Free-TV übertragen wird. Damit setzt sich die erfolgreiche Kooperation fort.

Fans des deutschen Football sollte damit eine gute Nachricht erreichen. In der kommenden Saison werden mit den 15 geplanten Übertragungen so viele Spiele wie nie zu vor im TV zu sehen sein. Aufteilen soll sich das dahingehend, dass bis zu 14 Spiele aus der Saison und den Playoffs übertragen werden und schlussendlich dann der. Saisonstart der Liga ist aktuell für Juni 2021 geplant. Das Endspiel um die 42. Deutsche Meisterschaft wird am 9. Oktober 2021 stattfinden.Die Vereinbarung zwischenund derbeinhaltet, dass der German Bowl bis einschließlich der Spielzeit 2024 auf Sport1 zu sehen sein wird. Beim Internetauftritt des Senders gibt es weiterhin einen eigenen News-Channel, welchen es zudem über die Sport1-Apps gibt. Daniel von Busse, Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH zeigt sich über die Übereinkunft sehr erfreut. Gerade nach der Corona-bedingten Absage der vergangenen GFL-Saison sei die Freude umso größer. Auch von Seiten der GFL äußerte sich AFVD-Präsident Robert Huber mit großer Freude über die erneute Partnerschaft.Bereits seit 2018 ist die GFL auf Sport1 und seinen Plattformen zu sehen. Inklusive des eigenen News-Channels, über welchen Fans sich über regelmäßige Updates und Meldungen aus der Liga und dem deutschen Football allgemein freuen können. Die bisherigen Live-Übertragungen verfolgten bis zu 220.000 Zuschauer in der Spitze.