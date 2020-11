50-Jahre «Tatort» sorgt für einen Anstieg der Reichweite

Quotennews

Zum Jubiläum kam der erste Teil der Doppelfolge besonders gut an. Gegen diese starke Konkurrenz tat sich das ZDF mit «Inga Lindström» recht schwer.



Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Krimireihe lief am gestrigen Abend Teil eins der Doppelfolge. Den Fall rund um mafiöse Drogengeschäfte musste das Dortmunder Team Faber und Bönisch gemeinsam mit den Münchnern Kommissaren Batic und Leitmayr lösen. Eine Woche zuvor schalteten 8,27 Millionen Zuschauer ein und sicherten sich einen sehr starken Marktanteil von 22,7 Prozent. 2,04 Millionen Jüngere kamen zudem auf ein hohes Ergebnis von 18,5 Prozent.Diese besondere Ausgabe verfolgten nun 9,54 Millionen Fernsehende, was einem ausgezeichneten Marktanteil von 27,1 Prozent entsprach. Ein überragendes Ergebnis von 22,8 Prozent war dem Sender auch bei den 2,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicher. In der Talkshowwurde über Deutschlands Corona-Strategie diskutiert. Mit diesem Thema hielt Das Erste weiterhin 4,46 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. Die Sehbeteiligung sank hier auf sehr gute 16,2 Prozent. Zudem waren 0,89 Millionen Zuschauer aus der jüngeren Gruppe vertreten, die einen hohen Marktanteil von 10,7 Prozent aufs Papier brachten.Im Gegensatz dazu hatte der Liebesfilmim ZDF deutlich mehr zu kämpfen. 4,36 Millionen Fernsehende reichten hier für passable 12,4 Prozent Marktanteil. Auch die 0,52 Millionen Jüngeren kamen mit 4,9 Prozent nicht über den Senderschnitt hinaus. Besser lief es für dasmit 4,79 Millionen Zuschauern sowie einer guten Quote von 15,9 Prozent. Bei den 0,79 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft war ein Anstieg auf hohe 8,5 Prozent zu erkennen.