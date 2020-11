«The Outpost»: Der Kampf um die Festung geht in die dritte Runde im Februar

TV-News

Der Sender SYFY zeigt die dritte Staffel der Fantasyserie exklusiv als TV-Premiere.

Es wird wieder belagert, die Fantasyseriestartet ihre dritte Staffel exklusiv ab dem 11. Februar 2021 um 21 Uhr als TV-Premiere auf SYFY. Diesmal muss sich die Serienheldin Talon (Jessica Green) weiterhin gegen den übermächtigen Feind der Prime Order stellen. Zuvor rief sie Verbündete zu sich für den Kampf um den Thron, bis sie kurzerhand verraten wird. Wer die zwei vorherigen Staffeln auffrischen will, hat die Möglichkeit, am 30. und 31. Januar jeweils ab 14 Uhr die erste Staffel und am 6. und 7. Februar ebenfalls ab 14 Uhr die zweite Staffel in einem Serienmarathon auf SYFY zu schauen.Talon hat nämlich die Blackbloods zur Hilfe gerufen, aber sofort bemerkt sie, dass ihre einstigen Verbündeten sie verraten haben und sie ist zusammen mit ihren versklavten Freunden Gefangene in der Festung, da die Blackbloods nach dem Schlüssel ihrer eigenen Rettung suchen. Mit größter Not versucht Talon den Frieden zwischen den Blackbloods und ihren Freunden zu wahren. Währenddessen wird ein Plan durch Gwynn Calkussar (Imogen Waterhouse) unter schwerster Bewachung geschmiedet, wie sie ihre Macht zurückerlangen und ihr Volk befreien kann.Auch wieder mit am Start sind Jake Stormoen («Extinct») als Captain Garret Spears und Anand Desai-Barochia («Emmerdale») als Alchimist Janzo. Die neuen Gesichter der Staffel werden Jaye Griffiths als Yavalla und Izuka Hoyle als Wren sein. «The Outpost» wurde von Kynan Griffin und Jason Faller erschaffen. Als Executive Producer sind unter anderem die «Stargate» und «Stargate: SG-1»-Macher Macher Dean Devlin und Jonathan Glassner, Marc Roskin und Rachel Olschan-Wilson von Electric Entertainment sowie Jason Faller und Kynan Griffin von Arrowstorm Entertainment. Jennifer Griffin von Arrowstorm Entertainment und Jonathan English von Balkanic Media sind auch mit dabei.