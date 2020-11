Netflix verdoppelt britischen Produktionsbudget

England

Künftig habe man im Vereinten Königreich eine Milliarde US-Dollar zur Verfügung.

Nach dem großen Erfolg von «The Crown» und «Sex Education» hat der Streaming-Gigant Netflix sein britisches Produktionsbudget auf eine Milliarde US-Dollar verdoppelt. Netflix gibt dieses Budget für die Produktion von mehr als 50 Serien in Großbritannien aus, trotz eines schwierigen Jahres, in dem die Produktionen von «The Witcher» zwei Mal wegen der Coronavirus-Pandemie eingestellt wurde.„Großbritannien ist ein unglaublich wichtiger Markt für Netflix, und wir sind stolz darauf, unsere Investitionen in die britische Kreativindustrie zu erhöhen", sagte ein Netflix-Sprecher. "«The Crown», «Sex Education» und «The Witcher» gehören zu den Shows, die in diesem Jahr in Großbritannien gemacht wurden und die von der Welt gesehen werden. Und diese Shows sind ein Zeugnis für die Tiefe des Talents, das hier existiert."Im vergangenen Jahr richtete Netflix ein riesigen Produktionszentrum in den Shepperton Studios außerhalb Londons ein. Da Disney ein ähnliches Geschäft in den Pinewood Studios abgeschlossen hat, sind die Studiokapazitäten in London begrenzt. Aufatmen ist allerdings bald angesagt, denn Sky baut seine eigenen Sets, die von Fremdfirmen gemietet werden können.