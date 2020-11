Französische Manager gründen neue Filmfirma

Wirtschaft

Hinter dem Projekt steht unter anderem eine Führungskraft von TF1.

Drei französische Medienmanager mit großen Erfolgen bei Canal+, TF1 und M6 haben sich zusammengeschlossen, um die Produktionsfirma Taleseed zu gründen. Sie wird international ausgerichtete Serien, Filme und Dokumentarfilme mit Remake-Potenzial entwickeln, produzieren und vertreiben und strebt eine Zusammenarbeit sowohl mit klassischen Fernsehsendern als auch mit Streaming-Plattformen an.Taleseed hat seinen Hauptsitz in Paris und ist das erste Unternehmen, das auf Station F, einem riesigen Start-up-Campus in der französischen Hauptstadt, angesiedelt ist. Die Gründer von Taleseed sind Valérie Billaut, Stéphane Cadoch und Hugues Laigneau.Billaut, der CEO der Firma ist, arbeitete 20 Jahre lang bei den französischen Medienunternehmen Canal+ und M6 als Direktor für Rundfunk, Koproduktionen und den Erwerb von Inhalten. Danach arbeitete Billaut u.a. als Berater bei der Einführung einer SVOD-Plattform in Europa. Cadach war zehn Jahre in der TF1-Gruppe unter anderem für Digitaltechnik verantwortlich. Laigneau war zuvor für das Ertragsmanagement bei TF1 tätig. Zuletzt arbeitete er mit verschiedenen Start-Ups zusammen.