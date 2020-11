ProSieben Fun startet Weltraum-Satire

TV-News

Ab Mitte Dezember geht der Pay-TV-Sender am Mittwoch in den Weltraum.

Josh Futturman verbringt seine trostlosen Tage mit dem Videospiel "Biotic Wars". Plötzlich gelingt ihm, was noch keiner geschafft hat: Er überlebt das letzte Level. Zu seinem Entsetzen erscheinen die Helden des Spiels plötzlich in seinem Zimmer und stellen sein Leben völlig auf den Kopf: Sie kommen aus der Zukunft und ihnen bleibt nur noch eine Hoffnung auf die Rettung der Menschheit - Josh.ProSieben Fun strahlt die Comedy-Serie ab Mittwoch, den 16. Dezember, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen aus. Die Produktion von Seth Rogen und Evan Goldberg hat seine Heimat beim Disney-Streamingdienst Hulu, nach drei Staffeln wurde das Format allerdings abgesetzt.Die Produktion übernahm Sony Pictures Television, Point Grey Pictures, Matt Tolmach Productions und Turkeyfoot Productions. Die Hauptrollen bekamen Josh Hutcherson, Eliza Coupe, Derek Wilson und Ed Begley, Jr. sowie Glenne Headley und Haley Joel Osment.