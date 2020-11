Primetime-Check

Wie schlug sich «Gott» im Ersten? Punktete ProSieben mit den «Simpsons»?

Das Erste setzte am Montagabend auf den Filmvon Ferdinand von Schirach, der 3,88 Millionen Zuschauer anlockte und für 11,3 Prozent Marktanteil sorgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 1,05 Millionen Menschen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 10,4 Prozent.schnappte sich danach noch 3,34 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 12,7 und 8,5 Prozent.Das ZDF setzte auf, der Film sorgte für 6,66 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 19,4 und 7,2 Prozent, ehe das16,3 und 8,7 Prozent bei den jungen Menschen verbuchte. Die Reichweite ab drei Jahren sorgte für 4,82 Millionen. Bei RTL generierte5,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 15,9 Prozent. Mit 1,86 Millionen Umworbenen verbuchte man 18,9 Prozent.brachte VOX 1,32 Millionen Zuschauer sowie 7,5 Prozent in der Zielgruppe, die neue Sendungunterhielt 0,76 Millionen Menschen bei RTLZWEI . Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 4,5 Prozent. Zwei neue-Folgen wollten 0,88 und 0,95 Millionen Zuschauer sehen, ehe-Folgen auf 0,62 und 0,58 Millionen Zuschauer kamen. Bei den jungen Menschen holte die gelbe Familie 7,5 und 7,9 Prozent, ehe die Sitcom auf 5,1 und 5,4 Prozent kam.Sat.1 wiederholte, dies wurde mit 1,82 Millionen Zuschauern quittiert. In der Zielgruppe fuhr der Film 9,1 Prozent Marktanteil ein, Kabel Eins kam derweil auf 7,4 Prozent.sicherte sich 1,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.