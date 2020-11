«How to live with your Parents» bleibt ein Ladenhüter

Quotencheck

Seit vergangenen Samstag strahlt ProSieben die Sitcom aus. Besonders viele Menschen scheinen von der Erstausstrahlung nichts mitzubekommen.

Seit vergangenen Samstag setzt die Münchner Fernsehstation ProSieben auf die Erstausstrahlung der Sitcom, die im Jahr 2013 beim US-Network ABC ausgestrahlt wurde. Die Produktion von Imagine Television, Hot Lava Girl Productions und 20th Century Fox Television startete mit schlechten Werten. Lediglich 0,17 sowie 0,16 Millionen Zuschauer „verirrten“ sich Mitte November.Die Episoden „Die große Oscar-Nacht“ und „Das große Loslassen“ wurden am Samstag zwischen 08.55 und 09.45 Uhr ausgestrahlt und erreichten 0,19 und 0,11 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile lagen bei 3,3 und 1,9 Prozent. In der Zielgruppe fuhr ProSieben 0,11 und 0,07 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei enttäuschenden 7,0 und 4,1 Prozent.Um 20.15 Uhr setzte ProSieben auf eine neue Ausgabe von, die Live-Sendung wurde von Elton moderiert. 1,33 Millionen Zuschauer verfolgten das Duell zwischen Cathy Hummels und Stefanie Hertel, der Marktanteil lag bei 5,9 Prozent. In der Zielgruppe holte ProSieben 0,73 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 11,6 Prozent.