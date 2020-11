«Klein gegen Groß» räumt am Samstag ab

Quotencheck

Erst vor wenigen Wochen schalteten fast sechs Millionen Menschen ein. Das Kai-Pflaume-Quiz ist weiter sehr beliebt.

Nicht nur am Vorabend ist Kai Pflaume mit einer Show erfolgreich, auch am Samstagabend erreicht der Moderator tolle Werte. Am werktäglichen Vorabend schauen meist über drei Millionen Menschen seine Show «Wer weiß denn sowas?», am Samstagabend kam seine mehrstündige Sendungzuletzt auf fast sechs Millionen Fernsehzuschauer.Die letzte Ausgabe wurde am Samstag, den 17. Oktober, ausgestrahlt und versammelte 5,91 Millionen Zuschauer vor den deutschen Fernsehschirmen, der Marktanteil lag bei fabelhaften 21,8 Prozent. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen punktete die Sendung mit 1,14 Millionen und 15,7 Prozent Marktanteil.Eine neue Ausgabe, in der nun Michelle Hunziker, Ina Müller und Ralf Schmitz zu Gast waren, kam auf 6,16 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil der Sendung, die auch das Schweizer Fernsehen SRF übertrug, lag in Deutschland bei 20,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dieses Mal 1,25 Millionen Zuschauer ermittelt. Wie die zehnjährige Annika behauptete, dass sie Kirchenglocken am Klang erkennen kann, sorgte für 15,5 Prozent Marktanteil.Um 23.55 Uhr wiederholte Das Erste . Der Film mit Uwe Kockisch aus dem Jahr 2005 verbuchte 1,05 Millionen Zuschauer, wovon 0,14 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei 9,7 Prozent bei allen sowie 3,9 Prozent bei den jungen Menschen.erreichte um 01.30 Uhr noch 0,3 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,2 Prozent. 2,5 Prozent Marktanteil wurden bei den jungen Menschen ermittelt.