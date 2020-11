HBO Max ordert Ava DuVernays «DMZ»

US-Fernsehen

Die vierteilige Drama-Serie soll ab 2021 produziert werden.

Der WarnerMedia-Streamingdienst HBO Max hat dem vierteiligen Drama, das von Ava DuVernay und dem «Westworld»-Autor Roberto Patino stammt, einen Serienauftrag erteilt. Beide haben einen Vertrag mit der Warner Bros. Television Group abgeschlossen, angeblich verdient DuVernay rund 100 Millionen US-DollarDiese gute Nachricht kommt etwa ein Jahr nachdem HBO Max einen Pilotfilm bestellte. Die Serie wird von Rosario Dawson geschrieben. «DMZ», das auf einer DC-Comicserie basiert, spielt in naher Zukunft, wenn Amerika in einen erbitterten Bürgerkrieg verwickelt ist und der Manhattan in eine entmilitarisierte Zone (DMZ) verwandelt."Ich könnte nicht begeisterter sein, dieses Epos zusammen mit meinen Partnern bei WBTV und HBO Max , einer großartigen Besetzung unter der Leitung von Rosario und Benjamin und meiner Partnerin und Freundin, der unnachahmlichen und stets inspirierenden Ava DuVernay, auf die Leinwand zu bringen", sagte Patino in einer Erklärung.