«Wu Tang» kommt durch Sony AXN im Januar nach Deutschland

TV-News

Die Drama-Serie aus der Feder von RZA behandelt dabei die Geschichte der berüchtigten Hip-Hop-Gruppe.

Sony AXN hat nun angekündigt, dass sie die US-Serieab dem 25. Januar 2021 ausstrahlen werden. Dort wird man die Folgen immer montags ab 21.10 Uhr zu sehen bekommen. Die musikalisch-biografische Drama-Serie erzählt dabei das Leben und den Aufstieg des berüchtigten Wu Tang-Clans. Die Serie basiert dabei auf den beiden Philosophiebüchern „The Wu-Tang Manual“ und „The Tao of Wu“ vom Autor RZA (Robert Fitzgerald Diggs).Dabei fängt die Serie bei der Gründung der Clans an, als sich drei Cousins in Armut und Kriminalität, ein riesiges Unterfangen zu beginnen, die bekannte Hip-Hop-Welt zu erschüttern. Später mit 40 Millionen verkauften Schallplatten haben sie es geschafft, aber der Weg war nicht immer leicht. Hin zum Erfolg musste sich der Clan durch Label-Verhandlungen quälen zu besonderen Konditionen: Alle Mitglieder durften auch bei anderen Plattenfirmen mit ihren Solo-Projekten und Zweitbands Platten aufnehmen. Ein solcher Vertrag war bisweilen undenkbar und nie da gewesen.Hauptrollen spielen Ashton Sanders, Shameik Moore, Siddiq Saunderson, Julian Elijah Martinez, Marcus Callender, Erika Alexander, Zolee Griggs, David Brewster, TJ Atoms und Johnell Xavier Young. Produziert haben die Serie neben RZA auch Brian Grazer, Francie Calfo, Alex Tse und Clifford „Methodman“ Smith Jr. RZA hat ebenfalls als Co-Writer am Drehbuch geschrieben und ist der Kopf der gesamten Produktionsgruppe unter RZA Productions, Minute Drill Productions und Imagine Television Studios.