«Viva Goodbye Deutschland!»: Spezialprogramm im Dezember auf VOX

TV-News

Neben einem dreistündigen Special darf man ebenfalls ein Weihnachtsspecial mit Angelo Kelly genießen.

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums blickt Vox am Dienstag, den 15. Dezember, auf die besten Emigranten-Zeiten mitzurück. In mehr als drei Stunden darf man auf die besten Geschichten zurückblicken, die im Rahmen der Ausstrahlung von «Goodbye Deutschland» entstanden sind. Mit dabei sind Daniela Katzenberger, die Reimanns, Caro & Andreas Robens und die Büchners.2006 wurde die erste Ausgabe der Auswanderer-Dokusoap ausgestrahlt, bei der die Sendung deutsche Auswanderer bei ihrem Glück und Niederlagen im Ausland verfolgt hat. Teilweise sind dadurch manche Personen zu Realitystars aufgestiegen wie die Reimanns, die bereits viele andere Formate erhalten haben.Neben den regulären Folgen am Montag im Dezember ist auch eine Folge vor dem Best-Of am Dienstag, den 8. Dezember, mit einem Weihnachtsspecial von «Goodbye Deutschland» mit Angelo Kelly geplant. Damit sind zwei Wochen im Dezember mit mehr als der doppelten Ladung an geballter Auswanderer-Abenteuer bestückt.