«Prodigal Son» geht bei ProSieben Fun weiter

TV-News

Der Pay-TV-Sender wiederholt die ersten Folgen.

Der Ausflug vonwar bei Sat.1 nicht gerade von Erfolg gekrönt. Nach zwölf von 20 Episoden nahm der Münchener Fernsehsender das Format aus dem Programm, das wöchentlich in Doppelfolgen am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde. Seither sorgen die «Harry Potter»-Filme für Ersatz.ProSieben Fun wiederholt die Drama-Serie ab Donnerstag, den 10. Dezember 2020, um 21.40 Uhr. Wöchentlich wird das Format, das mit Tom Payne und Michael Sheen besetzt ist, in Einzelfolgen ausgestrahlt. FOX setzte die Serie nach einer Staffel ab. Unter anderem waren Warner Bros. Television und Fox Entertainment für die Produktion verantwortlich.„Er zeigt narzisstische Züge und leidet an einer posttraumatischen Störung - trotzdem ist der Profiler Malcolm Bright an Genialität kaum zu übertreffen“, schreibt die ProSieben-Gruppe, „geprägt durch die Gräueltaten seines Vaters, der als 23-facher Serienmörder unter dem Pseudonym "Der Chirurg" in die Geschichte eingegangen ist, ist es Malcolms Aufgabe beim NYPD, genau diese Sorte von Mensch zu ergründen.“