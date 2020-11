Zachary Levi erhält Hauptrolle in «The Unbreakable Boy»

Kino-News

Dort soll er den Vater des in den Fokus gerückten geistig eingeschränkten und kranken Jungen Austin spielen.

Der Schauspieler Zachary Levi («Shazam: Fury of the Gods», «Chuck», «The Marvelous Mrs. Maisel») wird in dem neuen Familien-Dramavon Lionsgate die Hauptrolle als der Vater des titelgebenden Jungens werden.Dabei wird er den Vater von Austin spielen, der Sohn, der mit einer seltenen Glasknochenkrankheit und gleichzeitig Autismus geboren ist. Dabei sieht er seinen Sohn aber nicht als Last, krank oder die Umstände als Todesurteil, sondern sieht mit seiner lebensbejahenden Einstellung ihn als einen unzerbrechlichen Menschen an.Die Produktion soll bald beginnen. Jon Gun («I Still Believe») wird dabei das Drehbuch schreiben und Regie führen basierend auf den Büchern von Scott M. Le Rette mit Susy Flory. Unter Kingdom Story Company von Lionsgate produzieren die Erwin Brothers (Jon Erwin und Andrew Erwin) und Kevin Downes, sowie Jerilyn Esquibel und Peter Pacinelli. Verantwortliche sind für Lionsgate Meredith Wieck und Chelsea Kujawa.