«Das Boot»: Die zweite Staffel der Serie schippert ins ZDF nach Weihnachten

Dort werden dann zwischen Weihnachten und Silvester die Folgen ins Free-TV kommen, während eine dritte Staffel nicht undenkbar scheint.

Die zweite Staffel der Sky-Seriewird nun ab dem 27. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Am 28. Dezember um 20.15 Uhr und am 29. Dezember um 22.15 Uhr folgen die weiteren Episoden. Somit darf man das Sequel des Wolfgang Petersens Film «Das Boot» zwischen Weihnachten und Silvester genießen. Sky bestätigte derweilen vor einigen Wochen, dass eine Produktion einer dritten Staffel der Serie in Aussicht gestellt wird.Das Drehbuch verfasste Head-Autor Colin Teevan («Rebellion») zusammen Matthias Glasner, Tim Loane und Laura Grace. Als Produzenten von "Das Boot" fungierten Moritz Polter («Freud»), Oliver Vogel («Soko Stuttgart») und Jan S. Kaiser («Brecht») für Bavaria Fiction, sowie Marcus Ammon und Frank Jastfelder für Sky Deutschland. Julia Jaensch (Bavaria Fiction) und Andreas Perzl (Sky Deutschland) sind als Producer verantwortlich. Die Regie in Staffel zwei führen Matthias Glasner («Blochin») und Rick Ostermann («Wolfskinder»).Neben den neuen Rollen der zweiten Staffel mit Clemens Schick («Casino Royale»), Thomas Kretschmann («Avengers: Age of Ultron»), Rochelle Neil («Terminator: Dark Fate»), Ulrich Matthes («Der Untergang»), Paul Bartel («Les Petits Princes») Michael McElhatton («Game of Thrones») und Sebastian Hülk («Das Weiße Band»), darf man auch die wiederkehrenden Schauspieler Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Vincent Kartheiser, Fleur Geffrier, Thierry Frémont, Rainer Bock, Leonard Scheicher, Robert Stadlober, Franz Dinda, Stefan Konarske, Leon Blaschke und Pit Bukowski begrüßen.