MDR Kulturwoche gibt Raum für mitteldeutsche Künstler

Vermischtes

Neben Berichten und Talks über die Kulturszene während der Corona-Krise, gibt der mitteldeutsche Sender freie Sendezeit an kreative Ideen für ihr vorherigen Ideenwettbewerb.

Der MDR möchte nun zwischen dem 21. und 27. November auf all seinen Ausspielwegen und Programmen die mitteldeutsche Kulturszene- und schaffenden in den Fokus setzen. Dabei sollen Hintergrundberichte, Porträts und Gespräche die aktuelle Situation bezüglich der Corona-Krise darstellen. Highlight ist am 26. November dieab 18.00 Uhr auf MDR Kultur und ab 20.00 Uhr führt Musiker Felix Meyer die Sendung zusammen mit seinen Gästen. Darauffolgend ist dann die XXL-Sonderausgabe des Kulturmagazins «artour» ab 22.10 Uhr.Daneben werden auch bei MDR Sputnik, MDR Jump und MDR Klassik Themen rund um die Kulturszene gesendet: «Umschau» stellt die Situation der Kinobetreiber dar, Nachrichtenmagazin «Exakt» wirft einen Blick auf die Veranstaltungsbranche. Während der Kurzfilmnacht zwischen dem 27. Und 28. November werden Produktionen von mitteldeutschen Produzenten gezeigt von der Kurzfilminitiative MDR Shorts endet dann die Themenwoche im Fernsehen.Neben den Sendungen werden auch während der Kulturwoche die Gewinner-Beiträge des Ideenwettbewerbs „Freie Sendezeit für freie Künstlerinnen und Künstler“ gezeigt. In fünf Kategorien wie „Theater, Tanz und Co.“ oder „Pop, Rock und Co.“ sind mehr als 350 Vorschläge und 140 Musikideen eingesendet worden von mitteldeutschen Künstlern und Kreativschaffenden. Pro Kategorie wurden dann drei Bewerbungen gewählt und die insgesamt 15 Projekte erhalten nun fünf Minuten freie Sendezeit, in denen sie ihre Ideen auch umsetzen können. Alle Beiträge werden während der Themenwoche ausgestrahlt bzw. sind in der ARD-Mediathek abrufbar.