Primetime-Check

Wie schlug sich «Altes Land» im ZDF? Wie groß war der Erfolg von «The Masked Singer»?

Der zweite Teil vondominierte den Montagabend. 4,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil lag bei 13,7 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte das ZDF 0,39 Millionen Zuseher, der Marktanteil belief sich auf 3,9 Prozent. Im Anschluss wollten 4,77 Millionen Menschen dassehen, eheauf 2,66 Millionen Zuseher kam. Die Marktanteile lagen bei 15,8 und 14,0 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den jungen Menschen verbuchte man 9,3 und 9,7 Prozent.«ARD Extra» eröffnete mit 5,28 Millionen Zuschauern die Primetime, die Quoten lagen mit 15,1 sowie 14,3 Prozent im grünen Bereich. Das Erste setzte aufund fuhr damit 4,23 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile lagen bei 12,6 Prozent bei allen Zuschauern und 9,9 Prozent bei den jungen Leuten. Ab 20.00 Uhr erreichte2,77 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum verbuchte die ARD 5,5 Prozent. ProSieben füllte seine Hauptsendezeit mitund holte 3,28 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe ergatterte 1,95 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag hier bei 23,1 Prozent.lockte 4,98 Millionen Zuschauer zu RTL, in der Zielgruppe verbuchte man 1,62 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf 16,4 Prozent, danach erreichtenoch 15,0 Prozent.erreichte 1,18 Millionen Zuschauer, wovon 0,66 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Beim Zielpublikum fuhr man 6,8 Prozent Marktanteil ein.Eine Wiederholung vonsorgte bei VOX für 1,03 Millionen Zuschauer und 4,8 Prozent bei den Werberelevanten. Unterdessen verbuchte RTLZWEI mit einer alten-Folge 0,74 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 4,5 Prozent Marktanteil generiert. Kabel Eins zeigte den Film, der 1,21 Millionen Menschen unterhielt. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf vier Prozent.