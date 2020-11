Nach Jennifer Aniston und Reese Witherspoon: Hasan Minhaj wird Teil von «The Morning Show»

US-Fernsehen

Die im letzten Jahr veröffentlichte Show von Apple schlug im Hauseigenen Streamingdienst ein wie eine Bombe. Im ersten Jahr konnte sich die Show empfehlen und erlebte mehrfach Nominierungen für Emmy und Golden Globe Awards. Gewonnen werden konnte eine Emmy für den „Best supporting Actor in an drama“. Worum aber geht es bei «The Morning Show»?

Die Sendung nimmt sie mit hinter die Kulissen einer fiktiven „Morning Show“ in der US-Fernsehwelt. Was auf dem deutschen Markt eher als biederes „Frühstücksfernsehen“ bekannt ist, ist in den Vereinigten Staten nahezu Kulturgut. In diesen Morning Shows geht es weit über Nachrichten präsentieren hinaus und die jeweiligen Moderatoren sind lokale oder sogar nationale Berühmtheiten. Um dies auch gebührend darstellen zu können greift die Serie auch ein wahres Star-Ensemble zurück.Zu den Darstellern gehören neben den bereits erwähnten Jennifer Aniston und Reese Witherspoon auch Steve Carell oder Billy Crudup, jetzt wird diese Riege mit Hasan Minhaj erweitert.Doch wer steckt hinter Hasan Minhaj? Bisher machte der Schauspieler mit der Rolle des Moderators der Netflix Produktion „Patriot Act with Hasan Minhaj“ auf sich aufmerksam. Zudem erlangte er Bekanntheit für seinen Anteil bei „The Daily Show“ und seinem eigenen Comedy-Special „Hasan Minhaj: Homecoming.“