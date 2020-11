Sonos kündigt kostenpflichtigen und weitere Radiosender an

Radio

Der Dienst trägt den Namen „Sonos Radio HD“ und ist steht ab sofort in den USA und Großbritannien zur Verfügung. Bis zum Frühjahr 2021 sollen fünf weitere Radiosender hinzugefügt werden.

Am 21. April 2020 startete der Dienst „Sonos Radio“ und seit dem 3. Juni ist dieser auch in Deutschland verfügbar. Seitdem stehen Nutzern der Sonos-Soundsysteme über 60.000 verschiedene Radiosender kostenfrei zur Verfügung. Der neue Dienst „Sonos Radio HD“ wird allerdings einen Aufpreis, aber dafür keine Werbung mehr beinhalten. Dieser wird ab sofort in den USA und in Großbritannien verfügbar sein, aber keine Sorge es sollen in Kürze auch noch weitere Länder folgen. Nach einer einmonatigen Testphase werden für Kunden 7,99 US-Dollar pro Monat für den Dienst fällig, welcher werbefreie exklusive Inhalte in HD-Qualität aus verschiedensten Genres anbietet.Hinzu kommen auch Radiosender, die sich komplett einem bestimmten Künstler oder einer bestimmten Künstlerin widmen. So gibt es beispielsweise den Radiosender „Songteller Radio“, der in Zusammenarbeit mit der US-Countrysängerin Dolly Parton entstanden ist. Hier präsentiert sie ihre eigenen Hits, aber auch die ihrer Lieblingskünstler, wobei sie zwischen den Songs zu ihren eigenen Liedern äußert und Geschichten aus ihrer langjährigen Karriere erzählt. So entsteht eine eigene Radioshow mit musikalischen und unterhaltenden Elementen. Bis zum Frühjahr 2021 sollen fünf weitere Radiosender dieser Art hinzugefügt werden.„Sonos Radio HD bietet der Sonos Community eine noch größere Auswahl und noch besseren Sound. Wir streben weiterhin nach Innovationen, damit Sonos User ihre liebsten Audioinhalte zu Hause noch einfacher und besser genießen können. Sonos Radio ist ein perfektes Beispiel für die neue Sound Experience, die wir dank unserer aus Hardware, Software und Services bestehenden Plattform bieten können“, sagt CEO Patrick Spence zur Einführung von „Sonos Radio HD“.