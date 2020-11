SWR sendet TV-Duelle zu Landtagswahlen

Vermischtes

Am 1. März 2021 wird live um 20:15 Uhr das Duell der zwei Kandidaten aus Baden-Württemberg ausgefechtet. Am 5. März 2021 werden um die gleiche Zeit die zwei Kandidaten aus Rheinland-Pfalz im direkten Vergleich stehen.

Zwei TV-Duelle wird der Südwestrundfunk (SWR) zu den Landtagswahlen senden. In Baden-Württemberg haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) zum direkten Schlagabtausch zugesagt. Auch in Rheinland-Pfalz folgen die beiden aussichtsreichsten Bewerber um das Amt des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin der Einladung des SWR: Hier treffen Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD) und Herausforderer Christian Baldauf (CDU) im direkten Vergleich aufeinander.Im Anschluss der TV-Duelle arbeiten Expert*innen, Wissenschaftler*innen und politische Beobachter*innen die Fernseh-Duelle in jeweils 45-minütigen Analyse-Sendungen auf. Beide Sendungen werden außerdem auch im Internet gestreamt und mit Social- und Online-Angeboten begleitet.Beide TV-Duelle werden im SWR Fernsehen in der Länge von jeweils 60 Minuten übertragen. Die Sendungen werden von SWR Chefredakteur Fritz Frey moderiert.