«WandaVision» startet im Januar

Die Marvel-Fans müssen noch ein paar Monate auf die neue Serie warten müssen.

Der Streamingdienst Disney+ verkündete am Donnerstag, dass die Marvel-Serieam 15. Januar 2021 Premiere feiern wird. Zunächst war angenommen worden, dass das Format noch in diesem Jahr startet. In der Serie spielen Elizabeth Olsen und Paul Bettany iihre Superheldenrollen Scarlet Witch, auch bekannt als Wanda Maximoff, und Vision, ein Android mit Superkräften.Die beiden scheinen ein normales, aus der TV-Sitcom gerissenes Vorstadtleben zu führen und haben ihre Superhelden-Identitäten hinter sich gelassen. Als die Marven-Fans Vision zum letzten Mal sahen, wurde er jedoch zum Sterben zurückgelassen, nachdem der Schurke Thanos ihm in «Avengeres: Infinity War» besiegte.Mark Shakman führt bei der Serie Regie, Jac Schaeffer ist Hauptautor. Zu den Mitwirkenden gehören Kathryn Hahn, Debra Jo Rupp und Fred Melamed. «WandaVision» sollte ursprünglich die zweite Marvel-Serie für Disney+ sein, jedoch wurden durch Corona die Dreharbeiten von «The Falcon and the Winter Soldier» gestoppt.