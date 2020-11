Kündigung statt Party: Paulina Ljubas fliegt aus «Köln 50667»

Köpfe

Nach einem unentschuldbaren Fehlverhalten wurde sie von Filmpool fristlos gekündigt.

Filmpool Entertainment hat nun die Schauspielern Paulina Ljubas fristlos aufgrund eines „arbeitsrechtlichen Fehlverhaltens“ mit Corona entlassen. Dies bestätigte die Produktionsfirma gegenüber BILD. Sie spielte bisweilen Stella Freis in der RTLZWEI-VorabendsoapSie war auf einem Video in den sozialen Netzwerken bei den Dreharbeiten des ersten Single des Henrik Stoltenberg zu sehen, ohne Maske und Mindestabstand Party machend. Problem dahinter ist, dass sie und 15 weitere Kollegen in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden war, weil alle direkten Kontakt zu mehreren später Positivgetesteten hatten.Filmpool-COO und -Sprecher Felix Wesseler sagte gegenüber der BILD: „Wenn jemand durch mutwilliges Fehlverhalten im Hinblick auf Corona-Schutzmaßnahmen unser gesamtes Team und die Produktionssicherheit gefährdet, dann hat das natürlich Konsequenzen. Dieses Handeln schützt unsere Mitarbeiter vor und hinter der Kamera und sichert letztlich den Fortlauf der Produktion.“